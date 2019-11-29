Черная пятница 2019: украинка пожаловалась на испорченную покупку и показала фото

Жительница Тернополя рассказала о неудачной покупке в Черную пятницу, которая известна своими скидками во всех магазинах.

Так, по словам девушки, она хотела купить по скидке косметику, но ей продали продукцию, которая уже была в использовании.

Так, тернопольчанка показала фотографии продукта, который купила.

Также недовольная покупатель отметила, в каком именно магазине она покупала.

Напомним, что в сети показали, что происходит в магазинах мира в "черную пятницу".

Также "Апостроф" сообщал, что дизайнер напомнил, что происходит с тоннами ненужных вещей, которые любители скидок покупают на распродажах.