Не странно, что крадут унитазы: сеть ужаснуло видео из российской больницы

Городская больница №20 Красноярска (Россия) больше напоминает заброшенный недострой.

Видеодоказательством поделился военный Анатолий Штефан на странице в Twitter.

"Неудивительно, что они даже унитазы из украинских кораблей демонтировали. Вот такая реальность запоребриком", - подписал Анатолий Штефан видео.

На кадрах видно, как давно не ремонтируемым помещением с облупленной салатовой краской на стенах ходят беременные женщины и медперсонал. Не лучше выглядят и лифты. В кадр также попали трубы теплотрассы, похожие на те, которые размещают в подвалах.

В комментариях пользователи отметили, что на видео - действительно подвал. Через него беременные женщины ходят к родовому и детскому соматическому отделениям.

"Роженицы ходят через подвал. А там холодно и страшно. Дети уже с рождения привыкают, к равнодушию людей", - прокомментировал видео пользователь.

Напомним, что 18 ноября 2019 Россия передала Украине военные корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вернулись в полуразобранном состоянии и без боевого запаса. С кораблей исчезла даже сантехника.

На днях "Апостроф" сообщал, что пользователей шокировали и возмутили фотографии из российского города Соликамск. Там неизвестные надругались над детской зоной отдыха, превратив ее в декорации для фильмов ужасов.