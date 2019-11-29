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Пенсии для ОРДЛО: появилась яркая карикатура на скандального Сивохо

пятница, 29 ноября 2019, 11:33
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В сети высмеяли советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо в связи с его новым заявлением о пенсиях для жителей оккупированного Донбасса.

Ее опубликовал в своем Twitter-аккаунте блогер Фашик Донецкий.

"Сильно", - говорится в подписи к карикатуре, на которой изображен Сивохо, раздающий деньги на оккупированной части Украины.

Напомним, что Сивохо уверен в том, что пенсионеры, проживающие на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, должны получать пенсии. В сети бурно отреагировали на заявление Сивохо про выплату пенсий, отметив, что сначала было бы неплохо получить налоги от жителей оккупированного Донбасса, а после этого заикаться о выплате пенсий.

Как сообщал "Апостроф", раньше Сергей Сивохо уже делал громкие заявления о пенсиях для оккупированного Донбасса, комментируя итоги выездного заседания Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

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