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В Харькове наглые воры украли из банкомата миллионы: фото и видео с места

пятница, 29 ноября 2019, 20:12
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29 ноября в 3:00 по улице Рассветная, 4А в городе Первомайский Харьковской области неизвестные злоумышленники взорвали банкомат "Приватбанка" и похитили более 2 млн гривен.

Об инциденте сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Самодельную взрывчатку грабители подложили в банкомат, который находился у входа в Первомайский профессиональный лицей. На место происшествия сразу после сообщения об инциденте прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и передвижная криминалистическая лаборатория.

Злоумышленники повредили и вытащили 4 кассеты с деньгами. Личности грабителей устанавливают. Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


В последнее время резонансные грабежи были и в других регионах Украины. "Апостроф" уже сообщал о том, что в августе сотрудники правоохранительных органов в Киеве задержали на "горячем" банду квартирных воров.

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