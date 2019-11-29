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Зеленский против всех: в Украине дали интересный прогноз по переговорам с Путиным, Меркель и Макроном

пятница, 29 ноября 2019, 13:45
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Главный редактор сайта "Гордон" Алеся Бацман дала интересный прогноз касательно саммита в "нормандском формате" между президентом Украины Владимиром Зеленским, лидером России Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и французким президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом она рассказала журналисту "Апострофа".

Она считает, что на этой встрече украинский президент останется без поддержки мировых лидеров, и должен будет сам противостоять президенту страны-агрессора.

"Владимир Зеленский, когда окажется за столом с Меркель, Макроном и Путиным, он окажется за столом не Зеленский против Путина, а Зеленский против Меркель, Макрона и Путина. Почему? Потому что Макрон за это время стал одним из лучших друзей Путина, не важно каким образом это произошло, и как Путин этого добился, но это факт. Потому что Меркель, которая уже уходит, которой физически тяжело, потому что она болеет - она сегодня не способна и не захочет явно воевать за Украину в этой ситуации", - заявила Бацман.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в ходе встречи в "нормандском формате" 9 декабря Россия планирует призвать украинское руководство к переговорам с представителями боевиков Донбасса, что может привести к их признанию Украиной.

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