RU  UA  EN

суббота, 30 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 ноября

19:00
Рождественский пост 2019-2020: что нельзя подавать на стол
17:10
Герус оказывает давление на депутатов и скрывает переписку с европейским Энергетическим сообществом
14:46
Звезда вампирской саги "Сумерки" сообщил о скором пополнении в семье: милое фото
14:24
Совмещает работу в госбанке с бизнесом: СМИ рассказали про имущество кандидата на пост главы "Укрэксимбанка"
13:32
Свободу уже приглушают: нардеп Герус запретил доступ СМИ на заседание комитета Рады
13:00
Украина может возобновить прямые поставки газа из РФ: в сети указали на ловушку Кремля
12:58
Новый состав "НеАнгелов": Слава Каминская показала забавное видео с дочкой
11:33
Нужно делать серьезную манипуляцию: Надя Дорофеева рассказала о проблемах со здоровьем
10:16
Украинка получила корону на международном конкурсе красоты: фото победительницы
07:00
Зразы с капустой и картофелем за час - пошаговый рецепт и советы

29 ноября

19:36
Эксперт рассказал о попытках Криклия отдать аэропорт Борисполь в аренду экс-нардепу
19:00
Как выделиться на праздники: 10 идей маникюра к Новому году 2020
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Десятки домов остаются без света: стало известно о новом "сюрпризе" боевиков жителям Донбасса

суббота, 30 ноября 2019, 19:59
переглянути новину українською

Боевики устроили новую провокацию на Донбассе, из-за чего 60 домов жителей Марьинки остаются без электричества с 25 ноября.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил в Facebook.

"Так, 25 ноября 2019 сильными порывами ветра оборваны линии электропередач и обесточены около 260 частных домов в городе Марьинка Донецкой области. Украинские ремонтные бригады оперативно восстановили подачу электроэнергии в 200 домов. Но еще около 60 домохозяйств, на улицах Тельмана и Октябрьской, остаются обесточенными", - говорится в сообщении.

Такая ситуация, по словам военных, сложилась из-за того, что выведенные из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня боевиков.

Отметим, что с начала суток субботы, 30 ноября, боевики единожды обстреляли позиции ВСУ. Ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтеры показали фото "русского мира" на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зима на пороге: на выходные погода приготовила украинцам новые сюрпризы

Украина борется с гендерным неравенством, но у женщин еще большие проблемы с возможностями - помощница генсека ООН

"Украинские нацисты" обстреляли автобус с детьми ради картинки: как боевики пугают жителей Донбасса

Томос стал духовной берлинской стеной для украинского православия - протоиерей Николай Данилевич

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: