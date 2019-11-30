Десятки домов остаются без света: стало известно о новом "сюрпризе" боевиков жителям Донбасса

Боевики устроили новую провокацию на Донбассе, из-за чего 60 домов жителей Марьинки остаются без электричества с 25 ноября.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил в Facebook.

"Так, 25 ноября 2019 сильными порывами ветра оборваны линии электропередач и обесточены около 260 частных домов в городе Марьинка Донецкой области. Украинские ремонтные бригады оперативно восстановили подачу электроэнергии в 200 домов. Но еще около 60 домохозяйств, на улицах Тельмана и Октябрьской, остаются обесточенными", - говорится в сообщении.

Такая ситуация, по словам военных, сложилась из-за того, что выведенные из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня боевиков.

Отметим, что с начала суток субботы, 30 ноября, боевики единожды обстреляли позиции ВСУ. Ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтеры показали фото "русского мира" на Донбассе.