Пенсии для боевиков ДНР-ЛНР: появилась забавная фотожаба на инициативу Сивохо

В сети появилась меткая фотожаба на заявление о пенсиях советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо.

Соответствующее фото появилось в Telegram-канале AllГолобуцький.

На нем кадр из советского фильма Леонида Гайдая. Автор карикатуры, политолог Алексей Голобуцкий, посчитал его отличной иллюстрацией заявления Сивохо.

"Мы тебя приодели, и теперь смело можешь идти получать пенсию от Сивохо", - говорит герой, в форме правоохранителя, своему собеседнику.

Отметим, что Сивохо поприветствовал законопроект о выплате пенсий всем украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях Донбасса.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что советник главы СНБО Сергей Сивохо, который ранее разгневал сети своим планом по Донбассу, рассказал о своем видении дальнейшего взаимодействия с жителями оккупированной территории Украины.

Также, украинцев удивил состав Совета нацбезопасности и обороны, где заметили скандального народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталью Королевскую.