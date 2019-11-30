Скандал с картой Украины без Крыма: компания Apple сделала заявление

Американская корпорация Apple приняла решение провести аудит определения спорных территорий из-за скандала с обозначением аннексированного Крыму "российским" в приложении "Погода" .

Об этом сообщает Reuters.

"Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение о обозначения территорий в Maps, и вносим изменения, если этого требует закон", - сказала пресс-секретарь корпорации Труди Мюллер

Она пояснила, что проведение аудита может повлечь изменения в политике Apple.

По ее словам, сотрудники компании уже работают над подробным изучением вопроса об обозначении спорных границ во многих приложениях Apple.

После проведения аудита в компании решат - будут ли вносить изменения.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что российская журналистка и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак выступила с предложением о возвращении оккупированного Россией Крыма,что вызвало негатив среди россиян.