В Киеве невменяемый водитель вылетел на встречную полосу: фото и видео серьезного ДТП

В пятницу, 29 ноября, на Минском массиве произошло ДТП с участием трех автомобилей - автомобиль ВАЗ на полном ходу выехал на встречную полосу и влетел в Hyundai, который отбросило в Opel.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

Авария случилась около 23:00 на пересечении улиц Полярная и Рокоссовского.

Пассажирка Opel рассказала, что они стояли сзади Hyundai на светофоре. Им навстречу, со стороны Окружной, на большой скорости ехал ВАЗ. Он странно маневрировал и чуть не задел другие автомобили, а после вылетел на встречную полосу и протаранил Hyundai.

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С пассажирского сиденья, по словам женщины из Opel, буквально вывалился водитель с окровавленной головой, от которого пахло алкоголем. Неизвестно, пытался ли он сбежать с места ДТП, но разъяренные водители окружили его и стали ждать полицию. Мужчину с травмами забрали врачи, а после его проверят на содержание запрещенных веществ в крови.

Как сообщал "Апостроф", ранее в среду, 27 ноября, вечером в Днепре произошло серьезное ДТП, в результате которого автомобиль сбил 15-летнего подростка.

Также 26 ноября, в центре Днепра на перекрестке Гоголя и Чернышевского автомобиль Daewoo сбил девушку прямо на пешеходном переходе.