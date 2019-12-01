Экс-узник Кремля получил почетное гражданство Парижа: опубликовано видео

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов получил почетное гражданство Парижа.

Соответствующий документ режиссеру вручил мэр города Анн Идальго.

Как говорится в сообщении западной прессы, сам Сенцов во время торжественного мероприятия заявил, что он настаивает на освобождении всех украинских политзаключенных.

По словам Сенцова, пока все украинские заключенные не будут освобождены, он будет бороться за их возвращение и надеется на поддержку.

Напомним, что бывшему политзаключенному, украинскому режиссеру Олегу Сенцову вручили в Европарламенте премию имени Сахарова, которую ему присудили в 2018 году.

7 сентября Олег Сенцов вернулся в Украину в рамках большого обмена пленными. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Обмен завершен! Украинцы вернулись из российского плена: онлайн трансляция из "Борисполя".