Стреляли из запрещенного оружия: свежие данные о ситуации на Донбассе

В воскресенье, 1 декабря, боевики дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских бойцов из запрещенного оружия. К счастью, со стороны украинских военных обошлось без потерь.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Так, боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В частности, один обстрел позиций украинских сил был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Новолуганского из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил один обстрел по позициям украинских военных возле Новогригорьевки из минометов калибра 82 мм.

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