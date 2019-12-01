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Стреляли из запрещенного оружия: свежие данные о ситуации на Донбассе

воскресенье, 01 декабря 2019, 20:13
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В воскресенье, 1 декабря, боевики дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских бойцов из запрещенного оружия. К счастью, со стороны украинских военных обошлось без потерь.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Так, боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В частности, один обстрел позиций украинских сил был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Новолуганского из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил один обстрел по позициям украинских военных возле Новогригорьевки из минометов калибра 82 мм.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе ликвидировали опасного наемника из России с позывным "Пумба".

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