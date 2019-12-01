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На Донбассе ликвидировали опасного наемника из России с позывным "Пумба": фото

воскресенье, 01 декабря 2019, 15:31
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На Донбассе ликвидировали российского наемного боевика Виталия Коломийцева по кличке "Пумба".

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штафан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

"Пумба" стал "грузом 200" в субботу, 30 ноября. Он был родом из Ставропольского края (Россия). Родился 30 ноября 1981 года. Как получается, скончался в свой день рождения.

По данным сайта "Миротворец", боевик Коломийцев принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой области в составе бандформирования "батальон "Восток" жетон 09801, награжден наградами ДНР.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе ликвидировали очередного боевика из Татарстана Мухамеджанова Рамиля.

Также , на Донбассе "бригада 200" пополнилась очередным боевиком Нартовым Александром по кличке "Свят".

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