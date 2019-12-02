Сколько зарабатывали на корпоративах артисты, ставшие нардепами: названы цифры

Экс-ведущие Александр Скичко и Роман Грищук, ставшие летом представителями народа в Верховной Раде от президентской партии "Слуга народа", больше не работают на корпоративах, но зарабатывали на этом прилично.

Об этом сообщает "Апостроф".

Сразу несколько агентств по подбору звезд предлагают услуги тех, кто летом стал нардепом. В базах таких агентств находятся Александр Скичко и Роман Грищук.

Менеджер концертного агентства по имени Александр в разговоре с "Апострофом" сообщил, что и Скичко, и Грищук заказы на Новый год не принимают.

"Сейчас они оба находятся в творческом отпуске, а если будут работать, то только по дружеским взаимоотношениям и бесплатно. Но последний гонорар Скичко составлял 5,5 тысяч долларов за проведение трехчасового мероприятия", - сообщил менеджер.

Для сравнения, один из популярных медийных комиков Вадим Мичковский, известный под псевдонимом "Дядя Жора", берет за проведение корпоратива всего 3 тысячи долларов.

Отметим, что Скичко до законодательной работы работал перспективным ведущим, прославился после ведения развлекательных программ на ТВ и конкурса "Евровидение" в 2017 году. Грищук - идейный вдохновитель юмористического проекта "Мамахохотала Шоу".

Полный текст материала "Апострофа" читайте здесь: Заказать Зеленского: сколько стоит корпоратив с участием "президента".