В Киеве неизвестные устроили стрельбу с пострадавшими: первые подробности, фото с места

Днем, 2 декабря, в Киеве на улице Антоновича неизвестные устроили стрельбу в кафе.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Так, известно, что стреляли неизвестные в кафе "Баку". Как утверждают очевидцы, стреляли из травматического оружия.

Вследствие нападения пострадали сразу несколько человек, при этом они являются иностранцами. На столе пострадавших остался пистолет.

Как отмечается, после нападения стрелки уехали в неизвестном направлении на авто Mitsubishi серого цвета.

"Предварительно, несколько иностранцев в ходе конфликта начали стрельбу из травматического оружия. Пострадали несколько человек. иностранцы – гости из бывших южных республик Советского Союза", – говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе по автомобилю депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате нападения погиб его трехлетний сын.