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Служили в УДА: появился детальный рассказ о подозреваемых в покушении на депутата в Киеве

понедельник, 02 декабря 2019, 16:08
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Задержанные по подозрению в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева были бойцами Украинской добровольческой армии (УДА), один из них был отличным снайпером.

Этот факт подтвердил "Обозревателю" командир 8-го отдельного батальона "Аратта", заместитель командира УДА Андрей "Червень" Гергерт, сообщает "Апостроф".

По словам Андрея Гергерта, Андрей Лаврега с позывным "Тихий" был одним из лучших снайперов и служил в батальоне до 1 июня текущего года.

"Не по годам талантливый, умный. Он был награжден государственной наградой из рук президента Порошенко", – сообщил заместитель командира УДА, заметив, что его подчиненный во время службы был "абсолютно контролируемым и дисциплинированным парнем".

"Если уж и с ним это случилось – начал стрелять в центре города, - то дела совсем плохи. У меня сейчас сердце кровью обливается", – признался "Червень".

О другом задержанном Андрей Гергерт сказал только то, что Семенов был другом Лавреги, родился в Одесской области. "Но лично я его не помню", – заметил он.

Комментируя происшедшее, заместитель командира УДА подчеркнул, что отсутствие статуса у добровольцев, возвращающихся с войны, отсутствие мероприятий по их социализации может толкать этих людей на преступления.

Информацию о том, что убийцами 3-летнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева - Андрей Лаврега с позывным "Тихий" и уроженец Одесской области Семенов, официально подтвердили в полиции.

Как сообщал "Апостроф", после стрельбы по автомобилю депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева, где трагически погиб его маленький сын, на месте преступления появился букет цветов – розовых и белых роз.

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