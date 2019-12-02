В Одессе поймали опасного провокатора, работавшего на Россию: фото

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе антиукраинского агитатора, который распространял в интернете провокационные материалы.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что мужчина продолжал активно поддерживать идею создания так называемой "Одесской народной республики" и пропагандировал федерализацию юго-восточных регионов Украины для выхода из нашего государства.

Кроме того, размещал в интернете антиукраинские лозунги для дестабилизации общественно-политической ситуации в Одесском регионе, делал публичные призывы к изменению границ территории Украины и разжигал межнациональную вражду.

Фото: пресс-центр СБ Украины

Мужчина также периодически выезжал на временно аннексированную территорию АР Крым, где, по информации спецслужбы, контактировал с лицами, которые обоснованно подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины.

Во время следственных действий по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность.

Фото: пресс-центр СБ Украины

Сейчас злоумышленнику осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Постановлением Приморского районного суда Одессы подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток. Продолжаются следственные действия.

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