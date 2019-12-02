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В сеть попало фото письма с угрозами депутату Соболеву, авто которого расстреляли в Киеве

понедельник, 02 декабря 2019, 15:16
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Бизнесмену и политику Вячеславу Соболеву, авто которого расстреляли 1 декабря в Киеве, а 3-летнего сына Александра убили, угрожали.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Новое время".

В сеть попало фото письма с угрозами, которое Соболев получил в 2016 году. Тогда мужчина был депутатом Киевского областного совета.

Текст письма напечатан на листе бумаги.

"Брелок - для рамышления. И это только начало. Задумайся и вали отсюда. Думай о себе, пока не пришлось задуматься о близких - ты можешь стать их проблемой", - говорится в письме.

Вместе с ним депутат получил и лазерную указку как намек на снайперский лазерный прицел.

На странице в соцсети Вячеслав Соболев поделился своими соображениями относительно угроз.

"Знаю, что организатором травли является группа рейдеров, в которую входят Руслан Брославский и Павел Малик. Возглавляет группу судья Хозяйственного суда Артур Емельянов. Еще до начала войны им удалось отобрать у меня недвижимость в Донецке, а сейчас они намерены рейдерским способом захватить торговый комплекс в Мариуполе. Знаю также, что исполнителями их уголовных замыслов являются представители добровольческого батальона Святая Мария ", - написал Соболев.

Ранее "Апостроф" уже сообщал новые подробности задержания подозреваемого в покушении на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийстве его 3-летнего ребенка.

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