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Археологи впервые показали мумии животных, обнаруженных в древней гробнице: фото

вторник, 26 ноября 2019, 01:15
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Фото: ВВС

В Египте, неподалеку от Каира, выставили большую экспозицию животных, найденных в древнем некрополе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ВВС-Украина.

Так, большая гробница с мумифицированными животными была найдена в 2018 году у ступенчатой пирамиды Джосера в древнем могильнике Саккара, на юге от столицы Египта. Там обнаружили сотни артефактов – маски, статуэтки, а также котов, крокодилов, птиц в мумифицированном состоянии.

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Представитель правительства Египта Мостафа Вазири заявил, что самым примечательным экспонатом на выставке является статуя жука-скарабея – самая большая в мире статуя жука.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Перу археологи нашли древний храм, где поклонялись водному божеству около 3000 лет назад.

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