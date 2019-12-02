Вышли на заказчика: всплыли резонансные детали громкого расстрела авто в Киеве

В полиции утверждают, что вышли на заказчика покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на источники "Украинской правды" в правоохранительных органах.

По словам проинформированного собеседника издания, правоохранители "вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут".

Ранее на брифинге, посвященному этому резонансному преступлению, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что оперативники нашли оружие, с которой было совершено убийство.

"В ближайшее время будет проведен следственный эксперимент с исполнителями преступления", - подчеркнул Клименко.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко на этом же брифинге рассказал об изъятии у задержанных еще ряда вещественных доказательств, в частности фальшивых документов.

Как сообщал Апостроф, полиция рассматривает три основные версии покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.