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Расстрел авто Соболева в центре Киева: в полиции назвали главные версии нападения

понедельник, 02 декабря 2019, 17:49
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Полиция рассматривает три основные версии покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Об этом сообщил на брифинге глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Основные версии, которые нами рассматриваются, - это семейно-бытовые проблемы, это финансово-хозяйственная деятельность и прошла и нынешняя профессиональная деятельность гражданина", - сказал Клименко.

На брифинге также сообщили, что 2 декабря были задержаны двое мужчин в возрасте 18 и 19 лет. Им готовят подозрение по статье 115 Уголовного кодекса Украины 115 (умышленное убийство), поскольку во время покушения погиб ребенок.

Как сообщал Апостроф, задержанные по подозрению в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева были бойцами Украинской добровольческой армии (УДА), один из них был отличным снайпером.

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