Расстрел авто Соболева в центре Киева: в полиции назвали главные версии нападения

Полиция рассматривает три основные версии покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Об этом сообщил на брифинге глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Основные версии, которые нами рассматриваются, - это семейно-бытовые проблемы, это финансово-хозяйственная деятельность и прошла и нынешняя профессиональная деятельность гражданина", - сказал Клименко.

На брифинге также сообщили, что 2 декабря были задержаны двое мужчин в возрасте 18 и 19 лет. Им готовят подозрение по статье 115 Уголовного кодекса Украины 115 (умышленное убийство), поскольку во время покушения погиб ребенок.

Как сообщал Апостроф, задержанные по подозрению в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева были бойцами Украинской добровольческой армии (УДА), один из них был отличным снайпером.