Громкое заявление Макрона о "смерти" НАТО высмеяли меткой карикатурой

В сети появилась новая забавная карикатура по мотивам заявлений французского президента Эммануэля Макрона о "смерти" НАТО.

Рисунок художника Сергея Елкина появился на странице DW в Facebook.

Так, на картинке изображен "мозг" североатлантического альянса, который утверждает, что он еще жив. Макрон утверждал, что именно этот орган НАТО "умер", когда не сумел обеспечить безопасность странам-членам в рамках устава.

Очевидно, карикатура приурочена к очередному 70 саммиту НАТО в Лондоне.

"Пациент скорее жив. В Лондоне открывается юбилейный 70-й саммит НАТО. Ранее Макрон поставил диагноз "смерть мозга" альянсу из-за неэффективности пятой статьи устава НАТО о взаимной защите", - говорится в публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО должно больше внимания уделять борьбе с терроризмом, а не возможным угрозам со стороны России. Также он добавил, что его заявление о том, что НАТО находится "в коме", было полезным "предупреждением" для членов Альянса.