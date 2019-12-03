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Накроют дожди и снегопады: синоптики дали детальный прогноз на 3 декабря

вторник, 03 декабря 2019, 06:20
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Фото: УНИАН

3 декабря по всей Украине синоптики прогнозируют осадки - мокрый снег.

По данным Укргидрометцентра, температура воздуха в Украине во вторник будет держаться от -1 до +7 градусов.

Теплее всего будет на юге страны, а вот по всей остальной части Украины прогнозируют минимальные морозы. Ночью везде ожидается минусовая температура.

Обильный снег синоптики прогнозируют на востоке Украины. По всей остальной части страны будет мокрый снег.

В Киеве 3 декабря синоптики прогнозируют от -1 до +1 градуса днем, а ночью от -2 до -4 градусов мороза.

Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что уже во вторник, 3 декабря, все области Украины заметет снегом.

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