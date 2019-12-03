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Синоптики рассказали, где в Украине выпало больше всего снега: интересная карта

вторник, 03 декабря 2019, 16:25
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Синоптики показали на карте где в Украине за последние сутки выпало больше всего снега.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Данные, которые опубликовали синоптики, по состоянию на 8 утра понедельника, 3 декабря.

Больше всего снега выпало в Кобеляках Полтавской области и Богодухове Харьковской области. Там выпало 13 и 14 сантиметров снега соответственно.

Также много снега (больше 10 см) в Черновцах, Умани, Харькове, Днепре и еще нескольких городах Украины.

За прошедшие сутки снегом засыпало всю Украину, но во многих городах осадки были незначительными и он растаял.

Напомним, что в понедельник вечером, 2 декабря, в Украине прошел первый в этом сезоне снегопад, который уже принес не мало бед на дорогах.

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