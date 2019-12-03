На дорогах начинается "апокалипсис": появились видео последствий первого снега в Украине

В понедельник вечером, 2 декабря, в Украине прошел первый в этом сезоне снегопад, который уже принес не мало бед на дорогах.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Украина 18+".

Из-за масштабных осадков на трассах случились ДТП. Также на дорогах, которые сковали пробки, в снегу застряли машины.

В сети пользователи поделились видеозаписями происшествий.

Так, на одной из дорог в снегу загрузли фуры.

Из-за снега на скользкой дороге водители не могли справится с управлениям, устроив аварии.

Также не обошлось и без заторов в столице.

Как ранее сообщал "Апостроф", 3 декабря по всей Украине синоптики прогнозируют осадки - мокрый снег. Температура воздуха в Украине во вторник будет держаться от -1 до +7 градусов.