На дорогах начинается "апокалипсис": появились видео последствий первого снега в Украине

В понедельник вечером, 2 декабря, в Украине прошел первый в этом сезоне снегопад, который уже принес не мало бед на дорогах.
Об этом сообщают в Telegram-канале "Украина 18+".
Из-за масштабных осадков на трассах случились ДТП. Также на дорогах, которые сковали пробки, в снегу застряли машины.
В сети пользователи поделились видеозаписями происшествий.
Так, на одной из дорог в снегу загрузли фуры.
Из-за снега на скользкой дороге водители не могли справится с управлениям, устроив аварии.
Также не обошлось и без заторов в столице.
Как ранее сообщал "Апостроф", 3 декабря по всей Украине синоптики прогнозируют осадки - мокрый снег. Температура воздуха в Украине во вторник будет держаться от -1 до +7 градусов.