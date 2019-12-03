Ужасающие фото жемчужины Украины: появилось новое объяснение экологической беды на Волыни

Фотографии озера Свитязь на Волыни ужаснули украинцев.

Фото опубликовал Леонид Климович на своей странице в Facebook.

На них видно, что Свитязь очень обмелел. Озеро то тут, то там ближе к береговой линии покрыто островками земли. Местные жители говорят, что такого обмеления еще не помнят. Добавляют, что озеро гибнет из-за бесконтрольного бурения скважин на воду. Они нужны, чтобы орошать места разведения голубики.

18 сентября на сайте президента появилась петиция от Ольги Именинник. Женщина требует, чтобы власти выделили средства на ремонт шлюзов, которым уже более 30 лет и которые сейчас не работают. Предлагает построить водопереливное сооружение или шлюз-регулятор для всей системы Шацких озер. Петиция набрала 11 тысяч 265 голосов из 25 тысяч необходимых.

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Свитязь - самое глубокое озеро в Украине. Расположено в пределах Шацкого района Волынской области. Относится к группе Шацких озер, в междуречье Припяти и Западного Буга, вблизи поселка Шацк, на территории Шацкого национального природного парка (Волынское Полесье).

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что озеро Свитязь, которое является самым глубоким в Украине, катастрофически обмелело, но при этом эксперты Шацкого национального парка утверждают, что ничего трагического не произошло.