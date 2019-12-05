"Стража" с оккупантами для Донбасса: Зеленский рассказал, с чем едет на переговоры в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский планирует предложить во время "нормандской" встречи в Париже идею создания в ОРДЛО "муниципальной стражи", в состав которой будут входить в равных пропорциях украинские нацгвардейцыи, представители ОБСЕ и оккупационного режима.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Такое заявление Зеленский сделал на встрече с активистами, пострадавшими во время первого избиения "Беркутом" на Майдане, рассказал участник встречи Евгений Сердюк.

Президент отметил, что это является одной из имеющихся у его команды идей. При этом, по замыслу Зеленского, представителей "той стороны" должны набирать из числа тех, кто "не стрелял, не убивал" - не участвовал в боевых действиях.

Кроме того, Зеленский заверил участников встречи в том, что не собирается идти на уступки президенту РФ Владимиру Путину во время встречи в Париже, отметив, что лучше приедет с саммита ни с чем, чем предаст интересы Украины.

Участники встречи, в свою очередь, подарили президенту ленты, которые носили участники Евромайдана, а также кусочек памятника Владимира Ленина, сброшенного с постамента в Киеве в начале Революции Достоинства.

Напомним, что в случае провала переговоров в "нормандском формате" украинские власти рассматривают проект постройки стены вдоль линии соприкосновения на Донбассе.