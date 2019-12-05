В Cosmopolitan приняли жесткое решение по сотруднице, оскорбившей память Героя Украины

Главный редактор журнала Cosmopolitan Украина Александра Буринская выразила официальную позицию бренда о скандале с замредактором Евгенией Плихиной.

Об этом сообщают на странице журнала.

"Весь коллектив украинского издания журнала Cosmopolitan выражает глубокие соболезнования семье и всем близким трагически погибшего героя и искренне извиняется за текст, опубликованный Евгенией Плихиной на ее личной странице. Этот текст не касается позиции бренда, мы очень сожалеем, что наша коллега так поступила. Мы категорически не разделяем ее мысли", - написала редактор.

Также она заявила, что из-за сложившейся ситуации журнал прекращает сотрудничество с Плихиной - она оставляет должность заместителя главного редактора журнала Cosmopolitan.

"Бренд Cosmopolitan безоговорочно находится на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета, выражает поддержку героям, которые защищают Украину и уважает светлую память погибших, отдавших свою жизнь за наше мирное будущее. Cosmopolitan Украина всегда поддерживал социальные инициативы и проекты и в дальнейшем будет работать в этом направлении", - отметила Буринская.

Как сообщал "Апостроф", после скандала с редактором Cosmopolitan Украина Евгенией Плихиной стало известно, что журнал входит в мидиагруппу российского магната Виктора Шкулева Hearst Shkulev Ukraine.