RU  UA  EN

суббота, 7 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

7 декабря

05:26
Епифаний дал неожиданный прогноз конфликта между ПЦУ и РПЦ
04:31
Неизвестная сторона Солнца: какие открытия сделал зонд, рекордно подлетев к звезде
03:28
Ведет себя активно: что происходит с супервулканом Йеллоустоун, способным "похоронить" часть планеты
02:31
В центре Киева вандалы изуродовали известную инсталляцию: фото
01:22
Бардак и кромешная тьма: в сети показали печальные фото онкобольницы в Харькове
00:19
В Киеве поймали дерзкую банду уличных воров: в сети показали фото

6 декабря

23:31
Скандальный антикоррупционер получил руководящую должность в "Укрзализныци": в сети недоумевают
21:38
В Украине озвучили главное условие для проведения выборов на Донбассе
21:02
Мы идем домой: Чубаров анонсировал важную акцию, связанную с Крымом
20:57
Десять обстрелов и раненый: новые детали о ситуации на Донбассе
20:33
В сети появилось видео адского пожара в Одессе, снятое выжившим студентом
20:15
До сих пор не вернули тело: новые подробности гибели на Донбассе украинских спецназовцев из "Альфы"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Cosmopolitan приняли жесткое решение по сотруднице, оскорбившей память Героя Украины

четверг, 05 декабря 2019, 12:44
переглянути новину українською

Главный редактор журнала Cosmopolitan Украина Александра Буринская выразила официальную позицию бренда о скандале с замредактором Евгенией Плихиной.

Об этом сообщают на странице журнала.

"Весь коллектив украинского издания журнала Cosmopolitan выражает глубокие соболезнования семье и всем близким трагически погибшего героя и искренне извиняется за текст, опубликованный Евгенией Плихиной на ее личной странице. Этот текст не касается позиции бренда, мы очень сожалеем, что наша коллега так поступила. Мы категорически не разделяем ее мысли", - написала редактор.

Также она заявила, что из-за сложившейся ситуации журнал прекращает сотрудничество с Плихиной - она оставляет должность заместителя главного редактора журнала Cosmopolitan.

"Бренд Cosmopolitan безоговорочно находится на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета, выражает поддержку героям, которые защищают Украину и уважает светлую память погибших, отдавших свою жизнь за наше мирное будущее. Cosmopolitan Украина всегда поддерживал социальные инициативы и проекты и в дальнейшем будет работать в этом направлении", - отметила Буринская.

Как сообщал "Апостроф", после скандала с редактором Cosmopolitan Украина Евгенией Плихиной стало известно, что журнал входит в мидиагруппу российского магната Виктора Шкулева Hearst Shkulev Ukraine.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Потеплеет до +8: синоптики порадовали прогнозом на выходные

Перевозка детей в автокреслах: почему это обернулось хаосом

А доказательства где? Почему не стоит верить всем запретам, а необходимо требовать научного обоснования

Лекарственная мединициатива "Голоса" может иметь печальные последствия для украинцев - СМИ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: