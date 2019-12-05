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В Одессе доноры выстроились в огромную очередь для помощи пострадавшим в пожаре: фото и видео

четверг, 05 декабря 2019, 19:59
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Желающих помочь пострадавшим во время страшного пожара в Одесском колледже экономики и права оказалось даже больше, чем нужно.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Факты".

В коридорах Одесской областной станции переливания крови в Бисквитном переулке собралась огромная очередь. По словам одного из добровольных доноров Евгений Лата, который в 2014 году снял документальный фильм об украинских "киборгах", желающих помочь пострадавшим на пожаре так много, что очередь тянется до первого этажа.

"В регистратуре попросили не сдавать кровь до следующей недели. Дескать, запасов ее сейчас хватает, а принять такую толпу людей физически невозможно", — сообщил он.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Одесского горсовета, по состоянию на четверг, 5 декабря, нужды в крови нет.


"Пострадавшие обеспечены всеми необходимыми медикаментами и препаратами крови в полном объеме. Им предоставляется квалифицированная медицинская помощь", — сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", из-за страшного пожара в колледже Одессы без вести пропали 14 человек, а также 27 пострадали.

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