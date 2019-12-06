Что происходит на месте смертельного пожара в Одессе: свежие фото и видео

Спасатели сообщили, что происходит в Одесском колледже экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря вспыхнул пожар и погибли 2 человека, 30 были госпитализированы. Сейчас судьба 14 человек остается неизвестной.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 7:00. 6 декабря, продолжаются мероприятия по ликвидации ЧП, основные усилия подразделений ГСЧС направлены на поиск людей и разбор конструкций.

Фото: ГСЧС

Силами ГСЧС осуществляется тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах в ходе разборки разрушенных элементов строительных конструкций.

Фото: ГСЧС

Всего с начала разборки завала вывезено 60 куб. строительных конструкций. Кроме того, осуществляется откачка воды из подвальных помещений здания колледжа. Всего откачано 80 куб. воды.

Как сообщал "Апостроф", желающих помочь пострадавшим во время страшного пожара в Одесском колледже экономики и права оказалось даже больше, чем нужно. В коридорах областной станции переливания крови в Бисквитном переулке собралась огромная очередь.