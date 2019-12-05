Выводила детей до последнего: фото и фамилия второй жертвы пожара в Одессе

Под завалами колледжа в Одессе, где 4 декабря вспыхнул пожар, вечером 5 числа обнаружили тело преподавательницы Анны Бортюк.

Об этом сообщает "Подслушно Одесса" в Facebook.

"Вероятно это Бортюк Анна. Сообщают, что её опознал муж", - говорится в сообщении.

Погибшая работала в колледже преподавателем высшей математики и информатики.

"Она выводила детей. До последнего. В очередной раз зашла в здание за детьми и больше не вышла", - написала в комментариях пользователь сети Виктория Быкова.

Сейчас продолжаются поиски еще 13-ти человек.

Как сообщал "Апостроф", желающих помочь пострадавшим во время страшного пожара в Одесском колледже экономики и права оказалось даже больше, чем нужно. В коридорах областной станции переливания крови в Бисквитном переулке собралась огромная очередь.