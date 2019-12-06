Гроза кораблей: появилось впечатляющее видео полета ракеты в сопровождении боевых самолетов ВСУ

Украинцев поразило видео боевой ракеты "Нептун", испытания которой прошли 28 ноября.

Видео опубликовали в YouTube.

Крылатая ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" 28 ноября прошла успешные испытания по полету на высоту несколько сотен метров по указанному маршруту. Она впервые преодолела расстояние, более чем 250 километров. Сопровождали ракету боевые самолеты ВСУ.

Ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части - 150 кг, дальность пуска - до 280 км, скорость - около 900 км / ч, а высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м.

Ранее "Апостроф" сообщал интересные факты о новом ракетном комплексе "Нептун". Эта система очень важна для украинской армии, поскольку способна прикрыть от кораблей противника акваторию Черного и Азовского морей.