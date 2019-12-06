Смертельный пожар в колледже в Одессе: появились фото похорон 17-летней Ксении Бабенко

В пятницу, 6 декабря, в селе Новониколаевка Одесской области простились с погибшей во время пожара в Одесском колледже экономики студенткой Ксенией Бабенко.

Об этом рассказали в сообществе "Подслушано в Одессе".

Отмечается, что прощание было масштабным – проститься с девушкой пришли не только родные, но и жители многих ближайших сел.

Похороны 17-летней Ксении Бабенко под Одессой 1 / 1 Похороны 17-летней Ксении Бабенко под Одессой 1 / 1 Похороны 17-летней Ксении Бабенко под Одессой 1 / 1 Похороны 17-летней Ксении Бабенко под Одессой 1 / 1

Церемония прошла во дворе местной школы, которую Ксения закончила, там ее мама работала учительницей.

"Ксюшу все знали как отличницу, прекрасную, смешливую и бойкую девчушку. Прощаясь с ней, никто не мог сдержать слез", - написали авторы публикации.

Как сообщал "Апостроф", 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 вспыхнул мощный пожар. Огонь бушевал с такой силой, что существовала угроза обрушения здания. Пострадали 29 человек, несколько человек погибли.