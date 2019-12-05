Появилось фото студентки, погибшей в результате жуткого пожара в Одессе

В интернете обнародовали фотографию 17-летней студентки Ксении Бабенко, погибшей в результате жуткого пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Соответствующий снимок в Facebook разместил Андрей Белый.

По его данным, девушка окончила школу в 2018 году.

Стоит отметить, что изначально сообщалось, что погибшей является преподавательница колледжа, но вскоре эту информацию опровергли

По словам главного врача городской клинической больницы №1 Евгения Григорьева, сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ложно опознал погибшую студентку как 43-летнюю сотрудницу колледжа.

Врач уточнил, что девушка поступила в больницу в агональном состоянии и умерла через 15 минут после госпитализации. Во время пожара она выпрыгнула из окна.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали видео, как студенты выпрыгивали из горящего здания колледжа в Одессе.