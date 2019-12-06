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Враг Путина назвал его главную цель в Украине

пятница, 06 декабря 2019, 13:40
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Российский оппозиционер Константин Боровой считает, что цель президента России - заморозить конфликт на Донбассе, шагом к этому может стать саммит в "нормандском формате" в Париже.

Об этом сообщает "Апостроф".

"Заморозить конфликт – это цель Путина. Он хочет превратить его в хроническую болезнь, территорию, с помощью которой можно влиять на международную политику, управлять процессами, как это было с Абхазией, с Приднестровьем, Южной Осетией, и заниматься политическими провокациями. Приднестровье давно превратилось в "серую зону", где существует наркотическая транзитная зона - нет никаких сомнений, что ее используют кремлевские спецслужбы, как Донбасс использовался для торговли оружием", - считает Боровой.

По его словам, любой замороженный конфликт выгоден Путину.

"Когда в Абхазии, где тоже бандиты у власти, возникла сложная ситуация, - нескольких бандитов убили – поставили тех, кто был нужен Кремлю. На Донбассе, когда один из бандитов подмял под себя слишком много финансовых потоков, его взорвали в лифте. Понятно, что это российские спецслужбы разбирались", - заявил оппозиционер.

Он считает, что наличие такой серой зоны, как ОРДЛО, - способ для российской армии получать дополнительное финансирование.

"Как видите, у этой ситуации слишком много интересантов. В одно время Россия стала главным покупателем украинского оружия. Кроме того, все знают историю со Свинарчуками. Значит, это было выгодно российским группам и в Украине. Украинские спецслужбы превратились в торговые организации, почти как в конце 1990-х ФСБ в России – когда эфэсбэшники начали торговать нефтью, а потом забирали организации конкурентов себе. Я часто бываю в Одессе и видел, что там происходило нечто подобное", - рассказал политик.

Полный текст интервью читайте здесь: Есть самый эффективный способ решить проблему оккупации Донбасса и Крыма - Константин Боровой

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