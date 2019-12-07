Нужен суд Линча: сети разгневало убийство из-за украинского языка волонтера на Донбассе

Решение суда о домашнем аресте для Николая Барабаша, которого обвиняют в избиении до смерти украинского волонтера Артема Мирошниченка, вызвало бурю возмущения в сети.

Комментаторы в соцсетях обсуждают как само решение суда, так и поведение подсудимого и его защитника.

"Подонок, который убивал человека, студент педучилища, в суде пожелал переводчика с украинского на русский, а государственный адвокат заявила, что она не понимает украинского и лепетала перед судьей о необходимости закрытого заседания по избранию меры пресечения, так как у подонка ранимая душа", - написала председатель областной организации ВО "Свобода" Мария Чашка на своей странице в соцсети Facebook.

В сети также опубликовано скрин последнего поста Артема Мирошниченка, посвященного украинскому языку. Пользователи соцсетей распространили фото подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть волонтера.

"Подонка зовут Николай Барабаш. Он якобы находится под домашним арестом. Но может гулять и по улицам. Будущий учитель кстати", - уточняют в сети.

Как сообщал "Апостроф", полиция изменила обвинение 16-летнему жителю Бахмута (Донецкая область) Николаю Барабашу, который 29 ноября жестоко избил волонтера и активиста Артема Мирошниченка.