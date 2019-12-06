Убийство волонтера на Донбассе: в полиции сделали важное заявление

16-летнему жителю Бахмута (Донецкая область), который 29 ноября жестоко избил волонтера и активиста Артема Мирошниченка, полиция изменила обвинение.

Об этом сообщают в Бахмутском отделе полиции.

Теперь молодому человеку инкриминируют нанесение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть. Ведь 6 декабря 36-летний Артем Мирошниченко умер в больнице после нескольких сложных операций.

Подозреваемого задержали на следующий день после нападения. 2 декабря Артемовский межрайонный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. В зале суда подозреваемый, который оказался местным спортсменом, под давлением своей матери просил прощения. Оправдывался тем, что не хотел бить Мирошниченка до потери сознания.

Сейчас правоохранители решают, привлекать ли к уголовной ответственности 17-летнего товарища подозреваемого, который наблюдал за избиением.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в больницу Артем Мирошниченко попал с переломом основания черепа, отеком мозга и кровоизлиянием. Состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое. Мужчине сделали операцию, но состояние усложнился, и в конце концов он умер.



