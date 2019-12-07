В Минске задержали фаната "русского мира" по фамилии Красота: фото и видео

В Минске во время шествия в поддержку независимости Беларуси и против интеграции с Россией задержали неадекватного провокатора.

Об этом сообщает "Наша Нива".

Молодой парень выкрикивал "Россия, вперед!". Очевидцы рассказали, что у провокатора был остекленевший взгляд, словно он находился под воздействием каких-то веществ. Парня сдали милиции, которая запихнула его в синий бус.

Участники акции сдали его силовикам в штатском. Те усадили провокатора в синий микроавтобус.

Позже в соцсетях выяснили, что провокатор - 28-летний Егор Красота, который учился на историческом факультете БГУ и работал продавцом-консультантом. В школе был секретарем БРСМ (государственная молодежная организация). Участвовал в слетах "русскоязычной молодежи стран СНГ и Балтии".

"По иронии судьбы, будучи уже при рождении "до мозга костей" русским человеком, я родился и вырос в Беларуси, которая по иронии судьбы к моему сознательному возрасту являлась уже так называемым независимым государством", — писал Егор Красота на одном из "русскомирских" сайтов.

В 2009 году выдвигался кандидатом в депутаты Минского горсовета.

Ранее "Апостроф" опубликовал фото и видео массовых протестов в Минске интеграции.