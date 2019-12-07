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Нет русскому фашизму: в центре Минска проходят протесты против интеграции с РФ, фото и видео

суббота, 07 декабря 2019, 12:26
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В центре Минска 7 декабря проходит акция протеста против интеграции Беларуси и России, о которой заговорили в связи с возможным развитием так называемого Союзного государства.

Протесты начались с построения "живой цепи" вдоль проспекта Независимости. Акция не согласована с белорусскими властями, передает "Еврорадио".

Водители автомобилей сигналили в поддержку участников цепи. После около 20 минут стояния, протестующие переместились на Октябрьскую площадь. Сложно понять, сколько действительно протестующих собралось в этом месте, так как среди них много людей в штатском, личностей с камерами и журналистов без беджей. Сотрудники милиции постоянно повторяют в громкоговоритель, что акция не согласована с властями, и протестующие должны разойтись.

"Это ваши действия незаконны, а наши требования законны. Что это такое! Моим родителям при Гитлере не давали из дома выходить, и мне при своем Лукашенко не дают?", - возмущенно ответила милиционеру одна из участниц акции.

На митинге скандируют "Сашу в Рашу", а также порвали портрет президента РФ Владимира Путина.

В Минске протестуют против интеграции с РФ
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В Минске протестуют против интеграции с РФ
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В Минске протестуют против интеграции с РФ
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В Минске протестуют против интеграции с РФ
1 / 1
В Минске протестуют против интеграции с РФ
1 / 1
В Минске протестуют против интеграции с РФ
1 / 1
В Минске протестуют против интеграции с РФ
1 / 1
В Минске протестуют против интеграции с РФ
1 / 1
В Минске протестуют против интеграции с РФ
1 / 1
В Минске протестуют против интеграции с РФ
1 / 1
В Минске протестуют против интеграции с РФ
1 / 1
В Минске протестуют против интеграции с РФ
1 / 1
В Минске протестуют против интеграции с РФ
1 / 1
В Минске протестуют против интеграции с РФ
1 / 1
В Минске протестуют против интеграции с РФ
1 / 1
В Минске протестуют против интеграции с РФ
1 / 1
В Минске протестуют против интеграции с РФ
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Протестующие планируют стоять на площади целый день. Принято решение, что пока идут переговоры, никто не будет расходиться. В 12.00 в воскресение акция продолжится. Один из лидеров протестов Павел Северинец попросил жителей Минска приютить у себя дома людей из регионов, которые приехали высказать свое мнение по поводу интеграции с Россией.

Напомним, в России на острове Валаам могут пройти закрытые переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и беларусским лидером Александром Лукашенко: речь пойдет о развитии так называемого Союзного государства.

Как сообщал "Апостроф", президент Беларуси Александр Лукашенко жестко высказался про "объединение" страны с Россией.

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