Putin off: тысячи белорусов вышли на акцию против России, фото и видео

В столице Беларуси Минске в субботу, 7 декабря, состоялось шествие противников интеграции Беларуси и России, о которой заговорили в связи с возможным развитием так называемого Союзного государства.

Об этом сообщает белорусское издание "Наша ніва".

Шествие участников акции протеста сопровождалось исполнением патриотических песен с помощью звукоусиливающей аппаратуры.

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Колонны остановилась у здания КГБ, ожидая, пока подтянутся остальные, скандируя "Жыве Беларусь!".

Протестующие останавливались на перекрестках, ожидая, пока загорится зеленый свет. Шли по тротуарам, лишь однажды перекрыв движение из-за узкого прохода.

После короткого митинга у Красного костела на площади Независимости участники акции улицами старого города прошли к площади Свободы. Они расположились на ступенях Дворца Республики. Силовики в штатском, которые наблюдали за акцией, не мешали людям.





После возвращения домой участников акции призвали постить в социальных сетях информацию о сегодняшних событиях и о том, что протест продолжится в последующие дни.

Как сообщал "Апостроф", возможное объединение России и Беларуси в одно государство высмеяли едкой карикатурой.