Все пути ведут домой: в Донецке украинские патриоты устроили смелую "диверсию", фото

Во временно оккупированном Донецке украинские патриоты провели акцию, в очередной раз напомнив, что Донецк – это Украина.

Соответствующие фото опубликовал украинский военнослужащий Анатолий Штефан.

"Донецк - это Украина! Был, есть и будет! Представляю, как сейчас пуканы рванут! Привет МГБ (читать как ФСБ) ДыНыРы!" – говорится в подписи к снимку.

На снимке можно увидеть столб электропередач, на котором наклеен флаер в желто-голубом цвете с надписью: "Донецк".

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали оккупированный боевиками Донецк, где очень малолюдно на улицах. После оккупации стало меньше даже машин, в городе теперь не бывает пробок.

Также известно, что во временно оккупированном боевиками Донецке остались упоминания об Украине.