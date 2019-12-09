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"Преступник" в команде Зеленского: в сети указали на интересный момент в переговорах с Путиным

понедельник, 09 декабря 2019, 16:33
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В сети обратили внимание на то, что в состав украинской делегации на переговоры в "нормандском формате" в Париже включили министра внутренних дел Арсена Авакова, который решением суда РФ подлежит аресту и заключению под стражу.

Об этом сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook.

"В состав украинской делегации на переговоры в Париже Владимир Зеленский включил особо опасного преступника Арсена Авакова, который подлежит немедленному аресту правоохранительными органами РФ", - обратил внимание Бутусов.

Он обратил внимание, что Авакову Следственный комитет России предъявил в июне 2014-го заочное подозрение в массовых убийствах и запрещенных методах ведения войны. Также с июля 14-го решением Басманного суда Москвы Аваков подлежит аресту и заключению под стражу. Кроме того, Аваков Следственным комитетом РФ в апреле 2018-го признан причастным к препятствованию голосованию российских граждан на выборах президента РФ Владимира Путина.

"Теперь Путину придется сесть с Зеленским и Аваковым за один стол переговоров. Сам факт, что Путину придется находиться вместе с объявленным в розыск за массовые убийства Аваковым выглядит издевательством над Россией. Очевидно, решение президента Украины о включении в состав делегации министра МВД, символизирует, что никаких отступлений от позиции Украины за годы войны не произойдет. Зеленский отрабатывает эффективные методы переговоров с РФ, это просто круто, респект", - комментирует главред.

Пользователи сети активно начали комментировать пост Бутусова.

"Кстати, а почему бы Следственному комитету Украины не предъявить Путину заочное подозрение в массовых убийствах и запрещенных методах ведения войны? Или кто там у нас полномочен такое предъявить", "Всегда можно сказать, что решение басманного суда отменил печерский суд", "Это глупость с точки зрения дипломатии, потому что с той стороны теперь спокойно можно сажать Шойгу или Дейнеко", - пишут они.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперт предупредил, что президент РФ Владимир Путин на переговорах в Париже будет пытаться подыграть президенту Украины Владимиру Зеленскому и так создаст опасную иллюзию компромисса.

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