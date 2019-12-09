Ожидания слишком завышены: озвучен четкий прогноз, чего ждать от переговоров в Париже

Россия пока не демонстрирует готовности двигаться к компромиссу в вопросе урегулирования на Донбассе, поэтому на Западе не верят в прогресс после переговоров в Нормандском формате.

Об этом заявил эксперт по украинской тематике при Германской ассоциации по вопросам внешней политики Вильфрид Ильге для "Апострофа".

Он отметил, что ожидания у европейского сообщества по вопросу встречи в Париже явно превышены, и в данный момент хорошим результатом ее будет договоренность о гарантиях безопасности для мирных жителей.

"Ожидания слишком завышены. Я буду рад, если после Нормандского формата процесс нормально заработает на всех уровнях, если мы сможем сделать шаг к стабильному перемирию, но не питаю иллюзий насчет того, что на этом саммите будут решены ключевые вопросы. Будет очень неплохо, если начнутся серьезные переговоры на всех уровнях - не только в Минске, но и между представителями правительств в Нормандском формате. Сейчас есть возможность стабилизировать ситуацию на линии фронта и улучшить гуманитарную ситуацию для людей, живущих в "серых зонах" и на оккупированных территориях", - заметил он.

Также дипломат уточнил, что именно по инициативе украинского президента переговоры в Минске были возобновлены, при этом со стороны Кремля никаких гарантий или предложений не поступало.

"Важно, чтобы Россия поступила разумно и подала четкий сигнал о безопасности политического процесса. Если не будет понятно, какие обязательства Кремль берет на себя, будет сложно. Зеленский обновил минские переговоры, потому что был готов договариваться о компромиссах. С российской стороны мы не услышали предложений. Не обсуждались вопросы безопасности, судьба боевиков, вывод российских сил с оккупированных территорий, остаются нерешенными все вопросы, связанные с перемирием, которого у нас еще нет, и выборами. Россия в этом плане не является конструктивной", - добавил эксперт.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперт предупредил, что президент РФ Владимир Путин на переговорах в Париже будет пытаться подыграть президенту Украины Владимиру Зеленскому и так создаст опасную иллюзию компромисса.