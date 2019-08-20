Поклонская похвасталась "встречей" с умершим святым: сеть рассмешило видео

Так называемая "депутат" Государственной Думы РФ Наталья Поклонская рассказала, как святой Лука Крымский якобы излечил ее от болезни во сне.

Экс-прокурор записала соответствующий видеоролик.

По ее словам, после операции у нее начались "определенные осложнения", однако во сне святой якобы наложил на ее рану мазь, и та сразу зажила.

"Конечно, любой человек бы, наверное, переживал, потому что это и боли, и страх. Непонятно, чем закончится болезнь. Так вот, я однажды, помолившись нашему святителю Луке перед сном, положила рядом его книгу с его изображением и легла спать, уснула. Во сне мне приходит святитель Лука, словно наяву, садится рядышком на кровать и говорит: "Не бойся, это я, я пришел, я тебя полечу". И он на рану, где была операция и произошло загноение, наложил мне мазь. У меня сразу же во сне прошла эта боль. Я проснулась, умылась, и у меня все прошло", – рассказала Поклонская.

Пользователи со скепсисом отнеслись к заявлениям "депутата" Госдумы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось фото экс-прокурора оккупированного Россией Крыма и незаконно избранного от Крыма "депутата" Госдумы РФ Натальи Поклонской в парандже.