RU  UA  EN

вторник, 20 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 августа

22:19
Погасла звезда: стало известно о смерти знаменитой российской актрисы
22:10
В Англии футболист необычным образом забил гол с пенальти: видео
22:05
Известную скульптуру "переселили" из Киева в другой город, в сети ажиотаж: фото и видео
21:50
Посреди ночи искали укcус: всплыли резонансные детали убийства Даши Лукьяненко
21:34
Под Одессой пронесся мощный смерч: опубликовано видео стихии
21:05
Поклонская похвасталась "встречей" с умершим святым: сеть рассмешило видео
20:59
Вливаются очень большие деньги: озвучен тревожный прогноз по переделу Арктики
20:56
Увольнение скандального топ-чиновника украинского спорта: стали известны подробности
20:41
В Киеве разгорелся скандал из-за оскорбления водителем маршрутки ветерана АТО: фото
20:36
Загадочное исчезновение матери с дочерью под Киевом: в деле всплыла резонансная деталь
20:32
Салат из кабачков "Ленивый огонек": простой рецепт заготовки на зиму
20:07
Радиация дошла до Украины? Появилось важное заявление о последствиях ядерного ЧП в России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Поклонская похвасталась "встречей" с умершим святым: сеть рассмешило видео

вторник, 20 августа 2019, 21:05
переглянути новину українською

Так называемая "депутат" Государственной Думы РФ Наталья Поклонская рассказала, как святой Лука Крымский якобы излечил ее от болезни во сне.

Экс-прокурор записала соответствующий видеоролик.

По ее словам, после операции у нее начались "определенные осложнения", однако во сне святой якобы наложил на ее рану мазь, и та сразу зажила.

"Конечно, любой человек бы, наверное, переживал, потому что это и боли, и страх. Непонятно, чем закончится болезнь. Так вот, я однажды, помолившись нашему святителю Луке перед сном, положила рядом его книгу с его изображением и легла спать, уснула. Во сне мне приходит святитель Лука, словно наяву, садится рядышком на кровать и говорит: "Не бойся, это я, я пришел, я тебя полечу". И он на рану, где была операция и произошло загноение, наложил мне мазь. У меня сразу же во сне прошла эта боль. Я проснулась, умылась, и у меня все прошло", – рассказала Поклонская.

Пользователи со скепсисом отнеслись к заявлениям "депутата" Госдумы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось фото экс-прокурора оккупированного Россией Крыма и незаконно избранного от Крыма "депутата" Госдумы РФ Натальи Поклонской в парандже.

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский и Нетаньяху почтили память убитых в Бабьем Яру

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Турция ждала, что мы будем воевать с Россией за Крым - Сергей Корсунский

Избиения и полицейский произвол: какую Россию за 20 лет построил Путин

Прекращение ракетного договора: возможности для Украины, беззубость Путина и уязвимость США

Полезный пожар в Сибири: как огонь "тушат" шаманы, молитвы и даже Путин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: