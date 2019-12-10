"Джокер" слил в сеть переписку со скандально известным застройщиком: фото

Пранкер под ником "Джокер", под именем которого могут писать сразу несколько человек, показал переписку скандального киевского застройщика Максима Микитася с генеральным директором "Укрстроя" Олегом Майбородой.

Ее он опубликовал в Telegram.

"Зашел в переписку скандального киевского застройщика Максима Микитася с гендиректором "Укрстроя" Майбородой. Узнал много о жизни младо-олигарха, о деньгах, домах, машинах, миллионах, выборах и банковских счетах. Будет интересно и очень криминально", - написал он.

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Как видно по скринам, в переписке Микитась хвастается новым автомобилем, обещая покатать на нем, и открыто делится информацией о тендере.

Также бывший народный депутат просил у директора "Укрстроя" подготовить 300 долларов задатка на строительство по улице Мичурина, которая расположена неподалеку от Михайловского спуска в Киеве.

Помимо этого, Майборода и Микитась, кроме авто и денег, умудрились пообсуждать даже выборы бывшего президента Петра Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", в сети "Джокер" показал странную переписку мэра Киева Виталия Кличко о народном депутате "Слуги народа" Гео Леросе.