Появились свежие фото "сюрпризов" Путина на Донбассе

На Донбассе были обнаружены российские мины в непосредственной близости от населенных пунктов на оккупированных территориях.

Соответствующее фото опубликовали волонтеры фонда "Вернись живым" на странице в Facebook.

"Так выглядят противопехотные осколочные мины российского производства. Буквально в сотне шагов от одной из готовых к действию мин бабушка пасет своих коз. А совсем рядом в пригородной зоне местные жители ведут хозяйство", - подписаны фотографии.

Таким образом оккупанты лишний раз подчеркнули свое безразличие к судьбам гражданского населения захваченных территорий.

"Русскому миру все равно, кого убивать. Оккупанты не на своей земле, и поэтому шестой год продолжают стрелять, как по военным, так и по гражданским. И пытаются уничтожить в Донбассе все живое", - подчеркнули волонтеры.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 9 декабря, трое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвались на мине на Донбассе.