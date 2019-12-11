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Часть Одессы может уйти под воду: власти заявили об угрозе масштабной техногенной катастрофы

среда, 11 декабря 2019, 23:45
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Часть Одессы может затопить из-за прорыва дамбы на Хаджибеевском лимане.

Об этом сообщат "Апостроф" со ссылкой на издание "Думская".

В связи с этим жители Суворовского района, проживающие в непосредственной близости в дамбе бьют тревогу. Также отмечают, что она была отремонтирована полтора года назад за средства бюджета Одессы, но снова протекает.

Как сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии городской голова Геннадий Труханов, на укрепление дамбы потратили 42 миллиона гривен.

"Проект делали специалисты, потом подрядная организация проводила работы. Сегодня мы имеем информацию, что дамба снова протекает. Нужно создать комиссию, разобраться, в чем проблема. Или это из-за каких-то катаклизмов, или это просчеты в проекте, или была допущена ошибка при выполнении работ. Обследовать дамбу с двух сторон и понять, насколько серьезны проблемы", - заявил мэр.

Также городской голова выразил негодование из-за того, что до сих пор не определен статус дамбы.

"Что это вообще такое? Дамба или дорога? На чьем балансе она находится? Кто должен ее содержать? Мы долго пытались получить ответы на эти вопросы, но так и не смогли", - возмутился Труханов.

Дамбу через Хаджибеевский лиман построили в 30-х годах ХХ века. В 2015 году ее начало размывать и появилась необходимость срочного ремонта. В 2016 году участок протяженностью 900 метров со стороны поселка Усатово отремонтировала компания "Промстройсервис", победившая на тендере "Ростдорстрой". Ее учредителем является кипрская компания "Френвер Файненс Лимитед". 2,5 млн выделил город, остальное - область. Тогда специалисты обещали, что дамба прослужит еще 25 лет, однако уже в 2018 году дамбе снова понадобился срочный ремонт.

При прорыве Хаджибеевской дамбы затопленной может оказаться значительная часть Одессы, могут пострадать 42 тысячи человек. Кроме того, может нарушиться сообщение между жилмассивом Котовского, где живут более 190 тысяч человек, и остальной частью города, а также сообщение между Одессой и городами Николаевом и Херсоном.

Фото дамбы в августе 2019 года:

Фото: Олег Варивода

Как сообщал "Апостроф", в результате прорыва дамбы в Красноярском крае России 19 октября погибли 12 человек.

Фотовзгляд

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