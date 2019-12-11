Купили не у "Квартала": в скандале вокруг показа в России "Слуги народа" всплыла важная деталь

Российский канал ТНТ купил права на трансляцию сериала "Слуга народа" не у "95 квартала", а у международного дистрибьютора - шведской компании Eccho rights в ходе открытых торгов на рынке.

Об этом сообщили на канале KlymenkoTime со ссылкой на бывшего народного депутата, члена наблюдательного совета "Укрзализници" Сергея Лещенко.

В доказательство этих сведений авторы канала отметили, что российская поисковая сеть "Яндекс", согласно открытой информации, купила права на этот сериал тем же образом – в отчете о расходах второй стороной сделки назван Eccho rights.

Также Лещенко указал, что шведская компания не смогла предоставить ТНТ разрешений на "адаптацию сериала" для российского телевизионного рынка.

Следует отметить, что телеканал из холдинга Игоря Коломойского транслировал сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли перед президентскими выборами в Украине.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что уроженец Узбекистана Умид Исабоев, которого называют двойником президента Украины Владимира Зеленского, начал сниматься в российском комедийном фильме.