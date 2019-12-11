RU  UA  EN

среда, 11 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

11 декабря

14:44
Смертельный пожар в Одессе: суд принял решение по директору колледжа
14:32
Шампанское и подарки: в ТРЦ Dream Town открывается Gara Beauty
14:13
В России рассказали, будет ли Путин смотреть сериал "Слуга народа": сеть взорвалась
13:59
В Украину идет еще одна волна потепления: синоптик поразила прогнозом
13:55
Злата Огневич выпустила откровенный клип на знаменитую украинскую песню: некоторые кадры будоражат воображение
13:41
Дэниэл Рэдклифф заступился за Меган Маркл в ее борьбе с желтой прессой
13:29
В Харькове в страшном пожаре погибла женщина, детей чудом спасли: фото
13:20
В США голуби надели ковбойские шляпы - звучит как шутка, но эти фото и видео вас удивят
12:59
Это жизнь: Лилия Ребрик рассказала, как отбила своего нынешнего мужа у другой
12:52
Украинцам готовят "сюрприз" с зарплатами и прожиточным минимумом: первые детали
12:48
"Выжидал" жертву: в Киеве мужчина устроил кровавую стрельбу на улице
12:48
Названо имя еще одной жертвы смертельного пожара в Одессе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Купили не у "Квартала": в скандале вокруг показа в России "Слуги народа" всплыла важная деталь

среда, 11 декабря 2019, 11:53
переглянути новину українською

Российский канал ТНТ купил права на трансляцию сериала "Слуга народа" не у "95 квартала", а у международного дистрибьютора - шведской компании Eccho rights в ходе открытых торгов на рынке.

Об этом сообщили на канале KlymenkoTime со ссылкой на бывшего народного депутата, члена наблюдательного совета "Укрзализници" Сергея Лещенко.

В доказательство этих сведений авторы канала отметили, что российская поисковая сеть "Яндекс", согласно открытой информации, купила права на этот сериал тем же образом – в отчете о расходах второй стороной сделки назван Eccho rights.

Также Лещенко указал, что шведская компания не смогла предоставить ТНТ разрешений на "адаптацию сериала" для российского телевизионного рынка.

Следует отметить, что телеканал из холдинга Игоря Коломойского транслировал сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли перед президентскими выборами в Украине.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что уроженец Узбекистана Умид Исабоев, которого называют двойником президента Украины Владимира Зеленского, начал сниматься в российском комедийном фильме.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Потеплеет до +8: синоптики порадовали прогнозом на выходные

Перевозка детей в автокреслах: почему это обернулось хаосом

А доказательства где? Почему не стоит верить всем запретам, а необходимо требовать научного обоснования

Лекарственная мединициатива "Голоса" может иметь печальные последствия для украинцев - СМИ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: