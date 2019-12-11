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Мавзолей для Путина: в сети показали фото забавного новогоднего "сюрприза" в Севастополе

среда, 11 декабря 2019, 18:58
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В оккупированном Россией Крыму, в городе Севастополь установили конструкцию с иллюминацией в виде подводной лодки.

Об этом сообщила блогер Roksolana Today & Крым у себя в Twitter.

Она отметила, что конструкция похожа на Мавзолей в Москве и даже высказала предположение, кто может в нем находиться – президент РФ Владимир Путин, который и распорядился аннексировать украинский полуостров.

"Договорились, русофобы - гардемарины до того, что собрались тут забацать мавзолей! Новый! для геостратега-возвращателя в родную гавань!", - заметила блогер.

В комментариях пользователь отметил внешнюю схожесть конструкции с трагически утонувшей субмариной "Курск".

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Донецке произошло открытие памятника стороннику президента РФ Путина, певцу Иосифу Кобзону.

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