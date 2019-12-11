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В Харькове в страшном пожаре погибла женщина, детей чудом спасли: фото

среда, 11 декабря 2019, 13:29
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Ночной пожар в одной из многоэтажек города Харькова унес жизнь 33-летней женщины. Трое детей госпитализированы из сгоревшей квартиры с отравлением угарным газом.

Об этом несчастье сообщили в управлении ГСЧС в Харьковской области.

Пожар возник ночью 11 декабря в десятиэтажном жилом доме на улице Алексеевской, в квартире на 4 этаже.

По предварительным данным, загорание возникло из-за короткого замыкания в одной из комнат, где лежали домашние вещи. Пожар потушили через полтора часа усилиями 15 спасателей и отделения с автолестницей.

Пожарные обнаружили на месте происшествия погибшую женщину. С отравлением угарным газом госпитализированы трое малотетних детей - 3-летнего сына и годовалую дочку погибшей, а также соседского мальчика в возрасте одного года.

До прибытия спасателей, детей вынес на улицу муж погибшей. Сейчас они находятся в состоянии средней тяжести в Харьковской областной детской больнице № 1.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе произошел пожар в магазине неподалеку от сгоревшего лицея экономики.

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