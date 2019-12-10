RU  UA  EN

вторник, 10 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

10 декабря

16:45
Звезда сериала "Охотник за разумом" сыграет в новой "Матрице"
16:36
Только мы можем приблизить страну к миру: Рабинович прокомментировал результаты Нормандского саммита
16:29
"Минск" невозможен: политолог дал интересный прогноз по развитию событий на Донбассе
15:29
Новинский призвал начать переговоры об отмене "экономической блокады" Донбасса
15:23
Умерла вокалистка Roxette: вот история песни, которая сделала группу всемирно известной
15:05
Суд принял важное решение по чиновнице ОПУ, попавшейся на взятке
14:50
Теряем связи: Новинский призвал сделать ряд шагов перед продлением особого статуса Донбасса
14:40
Вызывает беспокойство: Тимошенко назвала опасные пункты договоренностей в Нормандском формате
14:25
Растянется на годы: Зеленский сделал неожиданное заявление по разведению сил на Донбассе
14:18
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон - ей был 61 год
13:59
"Слуга народа" внес в Раду закон об отмене госязыка: в сети ажиотаж
13:58
Умер создатель флешмоба Ice Bucket Challenge: как затея Пита Фрейтса сплотила миллионы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Одессе опять вспыхнул серьезный пожар: первые подробности и видео с места

вторник, 10 декабря 2019, 14:42
переглянути новину українською

Утром 10 декабря в Одессе произошел новый пожар, теперь на улице Ришельевской.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" со ссылкой на свидетелей с места событий.

Очевидцы утверждают, что пожар произошел в магазине. Также уточняется, что географически возгорание произошло неподалеку от сгоревшего лицея экономики.

На момент 12:30 на место прибыли спасатели и пожарные.

Очевидцы указывают, что, когда пожарные размотали шланги, чтобы начать ликвидацию возгорания, стало заметно, что у них порваны шланги. Однако, несмотря на неисправную технику, пожарные приступили к тушению. По улице перед магазином разливается вода.

Также в сети было опубликовано видео с места событий, местная жительница засняла, как со сгиба шланга у пожарных на тротуар хлещут потоки воды.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что после смертельного пожара в одесском колледже полиция намерена объявить о подозрении сотрудникам учебного заведения.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Здание колледжа превратилось в ад: фото, видео и все детали смертельного пожара в Одессе

Стреляли в депутата - погиб ребенок: кто такой Вячеслав Соболев и за что его хотели убить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: