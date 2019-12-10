В Одессе опять вспыхнул серьезный пожар: первые подробности и видео с места

Утром 10 декабря в Одессе произошел новый пожар, теперь на улице Ришельевской.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" со ссылкой на свидетелей с места событий.

Очевидцы утверждают, что пожар произошел в магазине. Также уточняется, что географически возгорание произошло неподалеку от сгоревшего лицея экономики.

На момент 12:30 на место прибыли спасатели и пожарные.

Очевидцы указывают, что, когда пожарные размотали шланги, чтобы начать ликвидацию возгорания, стало заметно, что у них порваны шланги. Однако, несмотря на неисправную технику, пожарные приступили к тушению. По улице перед магазином разливается вода.

Также в сети было опубликовано видео с места событий, местная жительница засняла, как со сгиба шланга у пожарных на тротуар хлещут потоки воды.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что после смертельного пожара в одесском колледже полиция намерена объявить о подозрении сотрудникам учебного заведения.